Пів року підготовки та нові правила для біженців: ЦВК презентувала план повоєнних виборів

ЦВК надала рекомендації щодо проведення виборів в Україні / © УНІАН

Центральна виборча комісія (ЦВК) офіційно представила своє бачення того, як і коли мають відбутися перші повоєнні вибори в Україні. Відповідні пропозиції голова комісії Олег Діденко озвучив на засіданні профільної Робочої групи в парламенті.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Головна зміна: 6 місяців буферного періоду

Найважливіша ініціатива — це введення 6-місячного підготовчого етапу після скасування воєнного стану.

Тобто виборчий процес (агітація, висування кандидатів) не розпочнеться одразу. Ці пів року потрібні державі для:

аудиту виборчої інфраструктури (чи вціліли приміщення для дільниць, школи, будинки культури);

відновлення та уточнення Державного реєстру виборців;

аналізу безпекової ситуації на деокупованих територіях.

Тільки після цього стартує стандартна виборча кампанія: 90 днів для виборів Президента або 60 днів для виборів народних депутатів.

Голосування за кордоном

ЦВК пропонує на законодавчому рівні закріпити норму: на території Російської Федерації та Республіки Білорусь вибори не організовуються і не проводяться.

Українці, які перебувають там, зможуть проголосувати лише виїхавши до сусідніх безпечних держав.

Для інших країн, де перебувають мільйони наших біженців, планують розширити мережу дільниць, але це вимагатиме додаткових розрахунків та фінансування.

Голосування військових та ВПО

Олег Діденко анонсував подальше спрощення процедур:

зміни виборчої адреси;

зміни місця голосування без зміни адреси.

Це критично важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та військовослужбовців, які перебувають не за місцем прописки.

Наразі у Верховній Раді вже зареєстровано 23 законопроєкти, що стосуються різних аспектів майбутніх виборів. Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначила, що дискусії тривають навколо прохідного бар’єру для партій та вимог до кандидатів.

Нагадаємо, наступні вибори можуть стати найдорожчими в історії України, проте у Раді сподіваються на західних партнерів. У Верховній Раді вважають, що проведення виборів може коштувати Україні понад 10 млрд грн.