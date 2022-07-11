Пів тисячі окупантів збивали "ворожий" безпілотник, а коли збили, виявилося, що він - російський

Пів тисячі російських окупантів "вполювали" свій же безпілотник, вистрілявши всі набої.

Про це розповів журналісту Володимиру Жолкіну полонений окупант, заступник командира взводу Микола Мажара.

Окупант розповів, що поблизу їхніх позицій з'явився "ворожий" безпілотник. Близько пів тисячі російських вояків заходилися його збивати.

"Один раз ми стріляли по безпілотнику. Збили. Як виявилося, це свій був. 500 людей, напевно, стріляли. Крикнули: "повітря". Усі вийшли і почали стріляти по ньому", – повідомив окупант.

Окупант додав, що під час "ліквідації" безпілотника вони вистріляли всі набої.

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