Пів України накриють дощі: прогноз погоди на п'ятницю, 9 вересня

У п'ятницю, 9 вересня, до України почнуть заходити дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 9 вересня у західних, південних, Вінницькій, місцями Кіровоградській областях очікуються помірні, на заході країни місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі 9 вересня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, у східних та північно-східних областях 3-8° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві 9 вересня буде сухо. Вітер східний, південно-східних, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°. У суботу, 10 вересня до столиці прийдуть дощі та похолодання.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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