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Пів України охопила повітряна тривога: які області під загрозою
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
У деяких областях України 20 червня оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомили в ПС України.
«Ціль в р-ні. н.п. Багачеве (Черкащина) курсом на Кіровоградщину», — йдеться в повідомленні повітряних сил.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Російські війська завдали близько 9 ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атаки травмовано десять людей, загинуло п’ятеро.
Також, російські війська скинули керовану авіабомбу на Харків. Ворожий боєприпас поцілив у 2-поверховий багатоквартирний будинок у Холодногірському районі міста, спричинивши значні руйнування.
За даними міського голови Ігоря Терехова, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло однієї загиблої людини. Водночас рятувальникам вдалося успішно витягнути з-під уламків 8 мешканців, проте щонайменше 1 чоловік ще залишається під зруйнованими конструкціями.