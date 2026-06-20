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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
740
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1 хв

Пів України охопила повітряна тривога: які області під загрозою

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога

У деяких областях України 20 червня оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомили в ПС України.

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

«Ціль в р-ні. н.п. Багачеве (Черкащина) курсом на Кіровоградщину», — йдеться в повідомленні повітряних сил.

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Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Російські війська завдали близько 9 ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок атаки травмовано десять людей, загинуло п’ятеро.

Також, російські війська скинули керовану авіабомбу на Харків. Ворожий боєприпас поцілив у 2-поверховий багатоквартирний будинок у Холодногірському районі міста, спричинивши значні руйнування.

За даними міського голови Ігоря Терехова, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло однієї загиблої людини. Водночас рятувальникам вдалося успішно витягнути з-під уламків 8 мешканців, проте щонайменше 1 чоловік ще залишається під зруйнованими конструкціями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
740
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