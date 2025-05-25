Пів України та Київщина під загрозою удару: ворог знову атакує з повітря

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Увечері в неділю, 25 травня, на карті повітряних тривог почервоніла половина території України, сповіщаючи про загрозу повітряних ударів з боку держави агресорки. Під загрозою удару також Київська область.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух росісійських ударних безпілотників в українському повітряному просторі.

Станом на 22:30 ворожі дрони рухалися в таких напрямках:

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кілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини - курсом на південний захід;

"Шахеди" у центрі Харківщини - курсом на Полтавщину;

"Шахеди" на півдні Полтавщини - курсом на північний захід;

"Шахеди" на півночі Донеччини - курсом на Харківщину;

"Шахеди" в центрі Дніпропетровщини - курсом на Дніпро, Павлоград, Кам'янське;

"Шахеди" на півночі Запорізької області - курсом на Дніпропетровщину;

кілька груп БпЛА на півночі Херсонщини - курсом на Нікополь та на Миколаїв;

група БпЛА з Чорного моря - курсом на Одесу;

група БпЛА з Чорного моря - курсом на Миколаївщину.

Моніторингові канали повідомляють, що у небі над Україною зафіксовано рух близько сотні ворожих безпілотників, які продовжують прибувати.

“Будьте уважні до тривог, ворог знову атакує з повітря”, - попередив кервівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Після 23:00 було оголошено повітряну тривогу у Київській області.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни випустили по території України майже 300 ударних безпілотників та майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

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