Пів життя у колонії: з полону звільнили хлопця, якого ще 17-річним посадили окупанти "ДНР"

Богдан Ковальчук. Архівне фото

Реклама

Під час сьогоднішнього обміну, 14 серпня, разом з іншими 83 українцями, вдалося звільнити Богдана Ковальчука, якого заарештували у 2016 році, коли він йому було тоді 17 років.

Про це повідомив журналіст, колишній полонений Володимир Фомічов.

За словами Фомічова, також звільнили Юрія Шаповалова, якого заарештували в Донецьку 2 січня 2018 року.

Реклама

«Він (Шаповалов) займався квітами в Ботанічному саду Донецька, це його спеціалізація, не ніс нікому жодної загрози. Єдина його провина була в підтримці України», — зазначив журналіст.

Справа «Ясинуватських диверсантів»

Богдан Ковальчук разом зі своїми товаришами був фігурантом справи «ясинуватських диверсантів».

У вересні 2016-го окупанти так званої «ДНР» оголосили про «викриття» сімох неповнолітніх «диверсантів» з Ясинуватої — одного з найбільших залізничних вузлів на Донеччині.

Юнаків звинуватили їх у нібито співпраці зі СБУ та організації підриву автівок та «відділку міліції ДНР».

Реклама

Як зауважує «Вільне радіо», спочатку окупанти говорили про сімох «диверсантів» — Владислава Пазушка, Максима Солодовнікова, Богдана Ковальчука, Дениса Хмеленка, Ярослава Миронова, Арсенія Белавіна і Дениса Коваля.

Однак згодом вже йшлося про п’ятьох «винуватців» — Ковальчука, Пазушка, Хмеленка, Солодовнікова і Миронова. Водночас на одному з фото, яке ілюструвало повідомлення про те, що хлопців нібито відвідали співробітники ООН, їх було лише четверо. У ЗМІ припускали, що двом хлопцям вдалося виїхати з тимчасово окупованої території до арешту. Згодом про останнього інформація підтвердилася.

У липні 2018-го так званий «верховний суд „ДНР“ засудив затриманих на терміни від десяти до п’ятнадцяти років: Ковальчук отримав 10-річний термін. У 2019 році окупанти пропонули хлопцеві випустити його з колонії, за умови, що він відмовиться від обміну полоненими та повернення на підконтрольну Україні територію. Богдан відмовився.

Богдан Ковальчук (крайній ліворуч) разом з іншими затриманими підлітками / © Вільне радіо

За словами родичів Богдана, він «твердо відмовився від помилування», сподіваючись на обмін і провівши в ув’язненні вже дев’ять років. Це рівно половина його життя.

Реклама

Богдан Ковальчука — єдиний син та внук. Його виростила мама, бабуся та прадід. Останній так і не дочекався повернення юнака з полону. 80-річного чоловіка сильно побили окупанти перед ув’язненням Ковальчука.

Доля інших «ясинуватських диверсантів»

За інформацією видання, про подальшу долю Владислава Пазушка та трьох «помилуваних» хлопців — Максима Солодовнікова, Дениса Хмеленка і Ярослава Миронова — нічого не відомо. Тим часом «невиїзні» Солодовніков, Хмеленко та Миронов могли потрапити під примусову мобілізацію на окупованих територіях у 2021-2022 роках.

Нагадаємо, що до України повернулися полонені, що провели в неволі 9-11 років.