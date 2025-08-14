- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 2 хв
Пів життя у колонії: з полону звільнили хлопця, якого ще 17-річним посадили окупанти "ДНР"
Серед звільнених сьогодні українців — Богдан Ковальчук, якого посадили ще 2016 року, коли йому було 17 років. Він провів за ґратами 9 років.
Під час сьогоднішнього обміну, 14 серпня, разом з іншими 83 українцями, вдалося звільнити Богдана Ковальчука, якого заарештували у 2016 році, коли він йому було тоді 17 років.
Про це повідомив журналіст, колишній полонений Володимир Фомічов.
За словами Фомічова, також звільнили Юрія Шаповалова, якого заарештували в Донецьку 2 січня 2018 року.
«Він (Шаповалов) займався квітами в Ботанічному саду Донецька, це його спеціалізація, не ніс нікому жодної загрози. Єдина його провина була в підтримці України», — зазначив журналіст.
Справа «Ясинуватських диверсантів»
Богдан Ковальчук разом зі своїми товаришами був фігурантом справи «ясинуватських диверсантів».
У вересні 2016-го окупанти так званої «ДНР» оголосили про «викриття» сімох неповнолітніх «диверсантів» з Ясинуватої — одного з найбільших залізничних вузлів на Донеччині.
Юнаків звинуватили їх у нібито співпраці зі СБУ та організації підриву автівок та «відділку міліції ДНР».
Як зауважує «Вільне радіо», спочатку окупанти говорили про сімох «диверсантів» — Владислава Пазушка, Максима Солодовнікова, Богдана Ковальчука, Дениса Хмеленка, Ярослава Миронова, Арсенія Белавіна і Дениса Коваля.
Однак згодом вже йшлося про п’ятьох «винуватців» — Ковальчука, Пазушка, Хмеленка, Солодовнікова і Миронова. Водночас на одному з фото, яке ілюструвало повідомлення про те, що хлопців нібито відвідали співробітники ООН, їх було лише четверо. У ЗМІ припускали, що двом хлопцям вдалося виїхати з тимчасово окупованої території до арешту. Згодом про останнього інформація підтвердилася.
У липні 2018-го так званий «верховний суд „ДНР“ засудив затриманих на терміни від десяти до п’ятнадцяти років: Ковальчук отримав 10-річний термін. У 2019 році окупанти пропонули хлопцеві випустити його з колонії, за умови, що він відмовиться від обміну полоненими та повернення на підконтрольну Україні територію. Богдан відмовився.
За словами родичів Богдана, він «твердо відмовився від помилування», сподіваючись на обмін і провівши в ув’язненні вже дев’ять років. Це рівно половина його життя.
Богдан Ковальчука — єдиний син та внук. Його виростила мама, бабуся та прадід. Останній так і не дочекався повернення юнака з полону. 80-річного чоловіка сильно побили окупанти перед ув’язненням Ковальчука.
Доля інших «ясинуватських диверсантів»
За інформацією видання, про подальшу долю Владислава Пазушка та трьох «помилуваних» хлопців — Максима Солодовнікова, Дениса Хмеленка і Ярослава Миронова — нічого не відомо. Тим часом «невиїзні» Солодовніков, Хмеленко та Миронов могли потрапити під примусову мобілізацію на окупованих територіях у 2021-2022 роках.
Нагадаємо, що до України повернулися полонені, що провели в неволі 9-11 років.