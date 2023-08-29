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Південна Корея оголосила про надання Україні рекордної допомоги: яка її сума

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Південна Корея оголосила про надання Україні рекордної допомоги: яка її сума

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль / Фото: Associated Press

Зокрема, йдеться про кошти на відновлення України та гуманітарну допомогу.

У вівторок, 29 серпня, Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на 2024 рік. Її сума складає 394 млн доларів (520 млрд вон), що у вісім разів більше, ніж цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги передбачає:

  • 130 мільярдів вон на відновлення;
  • 260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу;
  • 130 мільярдів вон через міжнародні організації.

У липні президент Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок" цього року. Проте деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, 13 червня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та очільник Польщі Анджей Дуда підписали меморандум про співпрацю в галузі відбудови України.

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Дата публікації
Перегляди
345
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