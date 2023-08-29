Південна Корея оголосила про надання Україні рекордної допомоги: яка її сума

Зокрема, йдеться про кошти на відновлення України та гуманітарну допомогу.

У вівторок, 29 серпня, Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на 2024 рік. Її сума складає 394 млн доларів (520 млрд вон), що у вісім разів більше, ніж цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги передбачає:

130 мільярдів вон на відновлення;

260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу;

130 мільярдів вон через міжнародні організації.

У липні президент Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок" цього року. Проте деталі наразі невідомі.

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Нагадаємо, 13 червня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та очільник Польщі Анджей Дуда підписали меморандум про співпрацю в галузі відбудови України.

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