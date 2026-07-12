Вибухи в Одеській області / © tsn.ua

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Пізно вночі 12 липня Росія атакує Одеську область. В регіоні пролунали вибухи. Влада повідомила про влучання дронів у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та будівельного супермаркету.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Одеську область

За його словами, під атакою ударних дронів — Одеський район області. Там попередньою є влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку.

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Інший російський БпЛА пошкодив дах будівельного супермаркету. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Він попередив, що атака на Одещину триває, і закликав жителів області перебувати у безпечних місцях. Повітряна тривога триває.

Атака на Одеську область / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака на Одеську область / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Куди летять ворожі дрони

Зауважимо, про ворожі дрони у напрямку області раніше попереджали Повітряні сили.

«БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Лиманка, Чорноморськ, Одеса/Чорноморське)», — йдеться у повідомленні.

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Також моніторингові канали повідомляють про російські дрони, які летять із акваторії Чорного моря. За їхньою інформацією, у напрямку Одеси та Чорноморська рухаються чотири ворожі БпЛА.

О 23:15 монітори поінформували про нові вибухи в області.

Атака на Запоріжжя — що відомо

Нагадаємо, Росія знову атакувала Запоріжжя. Вибухи у місті пролунали після 23-ї. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання у багатоповерхівку. Після атаки будівлю охопив вогонь.

За його словами, двоє людей дістали поранень внаслідок російської дронової атаки по Запоріжжю.

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