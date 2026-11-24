Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 листопада / © ТСН

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У вівторок, 24 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов зі снігом, ожеледицею та штормовими поривами вітру.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що до України йде значне похолодання.

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«Йде в Україну похолодання та перша вже серйозніша ознака холоднішого періоду — не оте компромісне казна що, чи дощ, чи якась подоба мокрого снігу. А нормальний південний циклон із логічною для нього, циклону, славною какою бекою, мокрий сніг, дощ, каша на дорозі, сильний вітер, слизота — ось якраз!» — зазначає синоптикиня.

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За словами Діденко, 24 листопада циклон піде на північний схід, тому ситуація трохи вирівняється, проте вночі на сході України та Полтавщині очікуються сильні опади. Упродовж дня сніг та мокрий сніг очікуються на заході, півночі, а на решті території істотних опадів не передбачається, подекуди буде ожеледиця.

Температура повітря і вночі, і вдень очікується приблизно однаковою, близько нуля, трохи вищою буде на півдні та південному сході.

«До кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів», — повідомляє синоптикиня.

Своєю чергою Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, протягом доби 24 листопада температура повітря коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вночі та вранці на дорогах утвориться ожеледиця, через що в Черкаській області оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

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Очікується, що після проходження негоди в регіоні сформується сніговий покрив висотою від 1 до 4 см, переважно у південних та центральних районах, а вже від 27 листопада синоптик прогнозує поступове посилення морозів.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що у вівторок, 24 листопада, в Україні буде хмарна погода зі снігом, мокрим снігом та ожеледицею. Вітер переважатиме північно-західний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вночі у центральних, східних і південних, а вдень також у західних областях пориви сягатимуть небезпечних 15–20 м/с.

Через небезпечні метеорологічні явища в низці областей оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей / © Укргідрометцентр

За даними синоптиків, вночі у південних, східних та більшості центральних областей пройдуть помірні дощі з мокрим снігом, а в Полтавській, Харківській та Сумській областях очікується значний мокрий сніг із налипанням. На решті території вночі та вдень, окрім півдня, пройде невеликий сніг, а в Карпатському регіоні — помірний.

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Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, на південному сході та вдень на півдні становитиме +1…+6 градусів тепла, а в Карпатах триматимуться морози на рівні +5…+10 градусів.

Погода в Україні 24 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 24 листопада.

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