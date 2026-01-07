Південний циклон зумовить різке погіршення погоди в Україні: прогноз

Зима / © iStock

У четвер, 8 січня, через вихід активного південного циклону в Україні очікується значне ускладнення синоптичної ситуації: сильні опади, штормовий вітер та температурні контрасти в межах від -7 до +14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

Вона зазначила, що прихід південного циклону зумовить складні погодні умови, які можуть призвести до порушення роботи комунальних служб та ускладнення руху на дорогах.

Згідно з прогнозом, характер опадів суттєво різнитиметься за регіонами. У західних областях очікується сніг, на півночі України та у Вінницькій області — мокрий сніг. На решті території країни пройдуть дощі. Синоптикиня попереджає, що опади місцями будуть сильними та супроводжуватимуться налипанням мокрого снігу, ожеледдю та ожеледицею. Окрім того, по всій території України очікується посилення вітру до сильного.

Температурний режим у четвер продемонструє значну амплітуду. На заході країни очікується морозна погода з показниками -3…-7 градусів. У північних регіонах температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, у центральній частині України — від -2 до +6 градусів. На сході стовпчики термометрів покажуть +3…+6 градусів, а у південних областях буде найтепліше — до +7…+14 градусів.

У Києві 8 січня прогнозується мокрий сніг, який часом переходитиме у дощ. Опади можуть бути інтенсивними. Також у столиці очікується сильний північно-східний вітер. Температура повітря вночі становитиме -4 градуси, вдень — від -1 до +1 градуса.

За словами Наталки Діденко, такі активні атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття. Також вона додала, що після 9 січня в Україні очікується похолодання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сильна хуртовина та ожеледиця накрили країни Європи, спричинивши масштабні збої в роботі транспорту та загибель щонайменше шести людей.