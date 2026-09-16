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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Південний» вкотре підтримав ветеранську спільноту: спорт як шлях до відновлення Новини компаній

13 вересня в Одесі відбувся III SEASIDE Independence Half-Marathon — благодійний забіг, який об’єднав професійних бігунів, аматорів, дітей, команди, ветеранів і ветеранок. Банк «Південний» став офіційним партнером спеціальної дистанції «Шлях Ветерана 7.0» та виділив 250 тис. грн на технічне укомплектування одеського реабілітаційного центру Superhumans.

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«Південний» вкотре підтримав ветеранську спільноту: спорт як шлях до відновлення

Маршрут пролягав історичним центром міста повз Оперний театр і Приморський бульвар. Цього разу до забігу долучилося понад 70 працівників, і вкотре команда «Південного» стала однією з найбільших і найактивніших. Учасники могли вибрати дистанції 1, 5, 10 або 21 км, а також доєднатися до командних, дитячих і благодійних забігів.

Для «Південного» підтримка такого заходу стала продовженням роботи з ветеранською спільнотою через спорт.

«Спорт створює простір, у якому ветерани можуть повертатися до активного життя у власному темпі, спілкуватися, знаходити нові цілі та відчувати підтримку спільноти. Для нас важливо бути частиною цього процесу не лише як партнеру, а й як соціально відповідальному бізнесу, що підтримує розвиток середовища для ветеранів в Україні, зокрема в Одесі», — розповіла Жанна Канчуківська, керівниця управління маркетингу і комунікацій банку «Південний».

Довідка

Superhumans — мережа центрів протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки людей, які постраждали внаслідок війни. Одеський центр відкрився влітку 2026 року та став третім центром мережі в Україні.

Банк «Південний» — один із найбільших банків із приватним українським капіталом. Понад 30 років банк працює на фінансовому ринку України та підтримує розвиток бізнесу й соціальних ініціатив у громадах своєї присутності.

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