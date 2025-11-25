ТСН у соціальних мережах

407
1 хв

Півметрові кучугури: з’явилися кадри засніженого прикордоння Львівщини

На території прикордоння Львівщини снігові замети, мороз і туман.

Засніжене прикордоння Львівщини

Засніжене прикордоння Львівщини / © ДПСУ

Прикордоння Львівської області засипало снігом. У ДПСУ показали кадри.

Про це повідомила ДПСУ.

Як зауважили прикордонники, півметрові замети, туман і мороз малюють на Львівщині справжню зиму. В таку погоду там несуть службу прикордонники відділу «Смільниця». Вони закликали місцевих і туристів зважати на метеорологічні умови.

«Тож вирушаючи в зимові мандрівки, обирайте лише позначені маршрути, дотримуйтеся правил перебування у прикордонні та враховуйте погодні умови», — закликали мандрівників.

Раніше ми писали про те, що Карпати засипало снігом. Неабияк «побіліло» в Татарові, Яремчі, Долині, Яблуниці та Буковелі.

У Мережі жартують, що настав час діставати лижі. Дійсно, пейзажі на Івано-Франківщині аж ніяк не осінні. Оприлюднені фото та відео замилували українців.

