Півметрові кучугури: з’явилися кадри засніженого прикордоння Львівщини
На території прикордоння Львівщини снігові замети, мороз і туман.
Прикордоння Львівської області засипало снігом. У ДПСУ показали кадри.
Про це повідомила ДПСУ.
Як зауважили прикордонники, півметрові замети, туман і мороз малюють на Львівщині справжню зиму. В таку погоду там несуть службу прикордонники відділу «Смільниця». Вони закликали місцевих і туристів зважати на метеорологічні умови.
«Тож вирушаючи в зимові мандрівки, обирайте лише позначені маршрути, дотримуйтеся правил перебування у прикордонні та враховуйте погодні умови», — закликали мандрівників.
Раніше ми писали про те, що Карпати засипало снігом. Неабияк «побіліло» в Татарові, Яремчі, Долині, Яблуниці та Буковелі.
У Мережі жартують, що настав час діставати лижі. Дійсно, пейзажі на Івано-Франківщині аж ніяк не осінні. Оприлюднені фото та відео замилували українців.