Російські військові / © Reuters

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Російські війська проводять обмежені операції на півночі Сумської області, щоб створити обороноздатні буферні зони в цьому регіоні.

Про це йдеться в Інституті з вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що окупанти продовжували обмежені операції на півночі Сумської області 19 та 20 червня. Однак не просувалися вперед, бо українські війська дають відсіч — контратакували на південний схід від міста Сум.

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Також українські військові продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах у Бєлгородській області. Генеральний штаб України 20 червня повідомив, що вони завдали ударів по російських пунктах управління безпілотниками поблизу Теребрено — це приблизно за три кілометри від кордону.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані днем раніше, показують, як українські безпілотники завдають удару по російській реактивній системі залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 «Град» на захід від Гоголівки.

Також Україна уразила російське комунікаційне обладнання поблизу Грайворона (приблизно за сім кілометрів від міжнародного кордону). Про це свідчать супутникові фото.

Ситуація на фронті — останні новини

За даними видання Reuters, легендарна бригада «Азов» знову зосереджує увагу на окупованому росіянами Маріуполі та російській логістиці в окупованих районах. Під прицілом — об’єкти, які допомагають окупантам утримувати контроль над півднем України та постачати війська на фронт.

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Тим часом, за даними ISW, тактична ситуація в Костянтинівці Донецької області погіршується. Пропагандисти намагаються використати просування у місті, щоб заявити про нібито швидке захоплення Росією всього «фортечного поясу» Донбасу та капітуляцію України.

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