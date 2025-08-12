ТСН у соціальних мережах

До РФ прибудуть нові війська з КНДР: скільки їх і чи перекинуть до України

За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, на території РФ вже перебуває близько 11 тисяч північнокорейських військових, а незабаром очікується прибуття ще 6 тисяч.

Північна Корея перекинула 11 тисяч військових до Росії

Північна Корея перекинула 11 тисяч військових до Росії / © Associated Press

Північна Корея поглиблює свою військову співпрацю з Росією, відправляючи туди військовий контингент. Наразі, за даними української розвідки, на території європейської частини РФ. Зокрема в Курській та Бєлгородській областях, вже перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Про це заявив заступник начальника ГУР Вадима Скібіцького для Суспільне.

Крім того, очікується прибуття нової групи чисельністю 6 тисяч військовослужбовців. За попередньою інформацією, вони виконуватимуть допоміжні функції: розмінування, інженерні роботи та відновлення інфраструктури.

«Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область», — додав він.

Скібіцький зазначає, що для КНДР така співпраця є надзвичайно цінною, оскільки вона дозволяє отримати унікальний досвід ведення сучасної війни. Північнокорейські військові вивчають тактику застосування дронів, артилерії та штурмових груп, що робить їх однією з найбільш обізнаних у цій сфері армій.

Раніше повідомлялося, українське військове командування не має даних про те, чи перекине Росія солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

