Північний антициклон відступить: синоптикиня розповіла, як і коли в Україні зміниться погода

Північний антициклон відступить: синоптикиня розповіла, як і коли в Україні зміниться погода

Від середи, 13 жовтня, температура повітря в країні вдень стане трохи вищою.

Погода в Україні на наступному тижні зміниться - північний антициклон відступить і на його зміну прийдуть дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Північний антициклон скоро від нас піде, повітряна маса прийде інша - із опадами", - написала вона.

Діденко зазначила, що перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13 жовтня та 14 жовтня, на Покрову, а холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях. У денні години в країні буде тепліше на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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