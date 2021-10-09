Північний антициклон відступить: синоптикиня розповіла, як і коли в Україні зміниться погода

Від середи, 13 жовтня, температура повітря в країні вдень стане трохи вищою.
Погода в Україні на наступному тижні зміниться - північний антициклон відступить і на його зміну прийдуть дощі.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Північний антициклон скоро від нас піде, повітряна маса прийде інша - із опадами", - написала вона.
Діденко зазначила, що перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13 жовтня та 14 жовтня, на Покрову, а холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях. У денні години в країні буде тепліше на наступному тижні.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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