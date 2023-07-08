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Північно-Кримський канал обмілів після підриву Каховської ГЕС (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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425
Час на прочитання
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Північно-Кримський канал обмілів після підриву Каховської ГЕС (відео)

Північно-Кримський канал обмілів внаслідок підриву Каховської ГЕС

Вода з каналу до Дніпра майже не доходить.

Внаслідок підриву росіянами 6 червня Каховської ГЕС Північно-Кримський канал обмілів.

Відео із підтвердженням опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський.

"Дегенерати, які розпочали війну в тому числі під приводом того, що хотіли отримати воду до Криму, самі себе цієї води й позбавили", - написав він.

Північно-Кримський канал обмілів через знищення Каховського водосховища

Північно-Кримський канал обмілів через знищення Каховського водосховища

Раніше повідомлялося, що Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак напередодні повідомив, що рівень води у річці Дніпро в районі міста Запоріжжя після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра. 

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Дата публікації
Перегляди
425
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