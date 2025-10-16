Солдати КНДР / © Associated Press

Реклама

Військовослужбовці КНДР помічені серед підрозділів, які надають підтримку російським окупаційним військам на Сумщині. Російське командування використовує їх, зокрема, для коригування вогню по українських оборонних рубежах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

«З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вони здійснюють виявлення позицій Збройних Сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області», — наголошується у повідомленні.

Реклама

Зокрема, Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.

«Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій.

Своєю чергою, Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

Реклама

Нагадаємо, близько двох тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули на війні в Україні, де вони воюють на боці РФ.