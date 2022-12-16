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Північну частину Хмельницької області 16 грудня знеструмлять: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Північну частину Хмельницької області 16 грудня знеструмлять: що сталося

Фото: УНІАН

Розпочати ремонтні роботи енергетики планують уже о 08.00.

У п'ятницю, 16 грудня, північні населені пункти Хмельницької області, як планували напередодні, тимчасово знеструмлять. Здійснюватимуть планові ремонтні роботи на високовольтному обладнанні. 

Про це попереджає  "Хмельницькобленерго".

"З метою проведення відновлювальних робіт на високовольтному обладнанні, 16 грудня буде тимчасово знеструмлено деякі громади на півночі області", - наголошують в обленерго.

Енергетики розпочнуть ремонтні роботи о 08.00.

Без електроенергії будуть мешканці громад:

  • Красилівської, 
  • Старокостянтинівської,
  • Старосинявської,
  • Шепетівської,
  • частково Полонськох,
  • декілька мікрорайонів Хмельницького: Озерна, Виставка та Заріччя. 

Метою робіт називають забезпечення надійнішого розподілу електроенергії споживачам краю.

До слова, ремонтні роботи мали б відбутися у четвер, 15 грудня. Але їх вирішили перенести я у зв’язку із технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж області.

Нагадаємо, в Офісі президента наголошують, що ситуація в енергосистемі України на цьому тижні покращилася, тож у більшості регіонів відновлять графіки планових відключень світла.

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Дата публікації
Перегляди
549
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