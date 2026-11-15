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Північний міст у Києві закрили для водіїв з лівого берега: хто і як може ним проїхати
У Києві запровадили нову схему руху Північним мостом. Зокрема, його закрили для авто з лівого берега.
У Києві показали тимчасову схему руху автотранспорту проспектом Романа Шухевича у напрямку Північного мосту. Його закрили для авто з лівого берега. Проїзд по ньому тепер доступний тільки для громадського транспорту й військових.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Відповідно до схеми легкові автомобілі мають розвернутися у зворотньому напрямку на організованому розвороті, поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.
Для вантажних транспортних засобів, які рухаються в напрямку Північного мосту, організований тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича, поблизу мосту через річку Десенка. Далі водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.
Рух Північним мостом в напрямку з лівого берега на правий дозволяється виключно громадському транспортному. З правого на лівий — легковим автомобілям та громадському транспорту.
Заїзд до парку Муромець та торгівельних центрів здійснюється виключно з правого берега.
Чому закрили Північний міст у Києві
Зранку 7 листопада Північний міст у Києві повністю перекрили після нічної російської атаки. Під час балістичного обстрілу ракети влучили в переправу, пошкодивши дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередавання.
Через закриття мосту в обох напрямках столичні автобуси № 21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР та 47-ТР тимчасово змінили маршрути. Частину транспорту спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.
На пошкодженій споруді працювали фахівці, які ліквідовували наслідки атаки та проводили технічне обстеження для визначення можливості відновлення руху.
Вже 8 листопада Північний міст у Києві знову відкривали. Однак проїзд дозволили не всім транспортним засобам, а кількість доступних смуг залежала від напрямку руху.