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ТСН у соціальних мережах

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Північний міст у Києві закрили для водіїв з лівого берега: хто і як може ним проїхати

У Києві запровадили нову схему руху Північним мостом. Зокрема, його закрили для авто з лівого берега.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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У Києві запровадили нову схему руху Північним мостом

У Києві запровадили нову схему руху Північним мостом / © Associated Press

У Києві показали тимчасову схему руху автотранспорту проспектом Романа Шухевича у напрямку Північного мосту. Його закрили для авто з лівого берега. Проїзд по ньому тепер доступний тільки для громадського транспорту й військових.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Відповідно до схеми легкові автомобілі мають розвернутися у зворотньому напрямку на організованому розвороті, поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Для вантажних транспортних засобів, які рухаються в напрямку Північного мосту, організований тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича, поблизу мосту через річку Десенка. Далі водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Рух Північним мостом в напрямку з лівого берега на правий дозволяється виключно громадському транспортному. З правого на лівий — легковим автомобілям та громадському транспорту.

Заїзд до парку Муромець та торгівельних центрів здійснюється виключно з правого берега.

/ © Патрульна поліція Києва

© Патрульна поліція Києва

Чому закрили Північний міст у Києві

Зранку 7 листопада Північний міст у Києві повністю перекрили після нічної російської атаки. Під час балістичного обстрілу ракети влучили в переправу, пошкодивши дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередавання.

Через закриття мосту в обох напрямках столичні автобуси № 21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР та 47-ТР тимчасово змінили маршрути. Частину транспорту спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

На пошкодженій споруді працювали фахівці, які ліквідовували наслідки атаки та проводили технічне обстеження для визначення можливості відновлення руху.

Вже 8 листопада Північний міст у Києві знову відкривали. Однак проїзд дозволили не всім транспортним засобам, а кількість доступних смуг залежала від напрямку руху.

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