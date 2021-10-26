Пиво і жінки: як популярний напій став "чоловічим" і що сьогодні змінюється

Процес пивоваріння і споживання пива довгий час асоціювався лише з чоловіками. У рекламі ми бачили кремезних бороданів, які варять пінний напій, або чоловічу компанію, яка проводить спільно час за келихом у спортивному пабі або на природі. Як правило, жінка у цих роликах виконувала роль офіціантки.

Світові бренди останнім часом вже не звертаються до таких стереотипних образів, проте велика частина суспільства досі вважає пиво не “жіночим” напоєм. І це не єдиний стереотип, який викликаний гендерними упередженнями – набагато менше жінок займається виробництвом пивоварної продукції, тому що вони не розглядають цю сферу діяльності сприятливою для себе.

У цьому матеріалі ми розкажемо, чому упередження щодо жінки-поціновувачки пива не мають під собою жодного підґрунтя.

Жінки – законодавиці пивних смаків

Історія пивоваріння така глибока, що вчені досі сперечаються про місце і умови, за яких було зварено перший прототип напою. Точно відомо одне – жінки займались цим тисячоліттями, варячи його вдома і відкриваючи свої таверни. Археологи вважають, що споживання ферментованого напою відбулося приблизно 9000 років тому, а перший прототип пива з'явився приблизно 4000 років потому.

Першим письмовим рецептом пива вважається поема "Гімн Нінкасі" (шумерська богиня пива у Вавилоні). Згідно з нею, спочатку ячмінь солодили, смажили і мололи. Потім ліпили з нього конусоподібні "пиріжки". Вони виконували роль зручного переносного засобу, щоб миттєво почати процес варіння пива, просто додаючи такий "пиріжок" до гарячої води.

Associated Press

"Вавилонська мова є гендерною мовою, і щоразу, коли вносились зміни про все, що має стосунок до таверни – наприклад, скільки платити за пиво – у кожній згадці про власника таверни використовується "вона", – зазначила у своїй роботі археологиня і дослідниця ролі жінок у пивоварінні Петті Гемрік.

У Стародавньому Єгипті жінки також варили пиво і заробляли на ньому. У Лос-Анджелесі зберігається фігурка єгиптянки, яка молотить зерно для приготування хліба і пива. Статуетка датується 2134-1991 роками до нашої ери.

Після поширення на Близькому Сході та в Африці ісламу пивоваріння там занепало, але почало розквітати в Європі.

Середньовічна Європа

Північні народи тодішньої напівварварської Європи полюбляли пінний напій більше за південних мешканців. У Німеччині та Шотландії жінки варили пиво, яке продавали у своїх же закладах. Цікаво, що тривалий час там зберігали пінне саме у бочках, а рецептура містила додавання меду, трав, винограду або фруктів.

Все змінилось

Саме у Середньовіччі відбуваються докорінні зміни у пивоварінні. Історики вважають, що перехід цього процесу від жінок до чоловіків стався з відкриттям пивоварних цехів – чоловіки прагнули перетворити домашнє ремесло на індустріалізовану галузь.

Наприкінці XVII століття все пиво було піддано так званому хмелюванню, тому багато сортів і видів, які жінки варили століттями, були витіснені новими методами. Вони зосереджувалися на виробництві та продажу великих об’ємів напою, щоб залучити якомога більше людей до своїх закладів. Чоловіки вкладали у виробництво кошти, якими жінки на той час не могли розпоряджатися. Найдавніша гільдія пивоварів була заснована в Лондоні близько 1200 року і проіснувала аж три сотні років.

"Це час, коли ми бачимо, як починають встановлюватися правила приготування пива, використовується хміль, який стає все більш поширеним. Завдяки йому пиво зберігається довше. Напій тепер можна було відправляти до інших міст і навіть країн", – написала Петті Гемрік, додавши, що навіть хміль у пиві першою використала бенедиктинська настоятелька Гільдегард з Бінгена ще в XII столітті.

Від цього часу пивоваріння стало частиною промисловості і його регулюванням зайнялась держава.

На світанку минулого століття виробництво пива, а згодом і його споживання, міцно трималося в руках чоловіків.

"Пиво стало відомим як чоловічий напій, тому що його виготовляли чоловіки", – розповіла Тері Фарендорф, пивоварка і засновниця Товариства Pink Boots Society, організації з підтримки жінок у пивній промисловості.

"Робота в команді, яка існувала раніше у виробництві пива, припинилася, і у жінок з’явився новий образ: скромний, незайманий, сімейно-домашній. Випити пива раптом стало не жіночою справою", – додала вона.

Пивна культура сьогодні

У середині ХХ століття у країнах Заходу, зокрема і в Україні, жінки почали активно поповнювати ринок праці, і пивоварні підприємства стали місцем їхнього працевлаштування.

Пізніше зі змінами у бізнес-середовищі руйнуються стереотипи і щодо споживання жінками алкогольних напоїв, зокрема пива. У Великій Британії, Канаді, США та країнах Європи були особливо відчутні нові тенденції: жінки, які цінують та знаються на пиві, більше не сприймаються вульгарними.

Associated Press

"Жінки мають більшу здатність розрізняти велику кількість ароматів та смаків, що є ключем до успіху в пивоварінні. Водночас пивні компанії більше усвідомлюють важливість жінок як своїх споживачів, і тепер жінкам стає комфортніше обирати пиво, відвідувати паби та сприяти зростанню галузі. Ми бачимо, що це позначається на базі наших клієнтів", – зазначила Гейл Банн, менеджерка британського пабу.

В Україні пиво є другим за популярністю алкогольним напоєм, однак його вживають переважно чоловіки. Серед 17% жінок, які купують напій, основна частина молодшого віку.

І це частково пояснюється тим, що молоді жінки не піддаються гендерним стереотипам, а також можливістю обрати напій на будь-який смак (м’яке чи міцне, солодке чи гірке тощо). Однак роль відіграє і фінансова складова, адже пиво пропонує баланс – дозволяє придбати якісний продукт за більш доступну ціну, чим і завойовує молоду аудиторію.

Жінки старшого віку споживають набагато менше пива, і це також пояснюється не лише гендерними стереотипами покоління. Насправді культура споживання пива розвивається в Україні віднедавна, тому старші 40-ка років жінки не спробували те різноманіття смаків пива та унікальних поєднань з їжею, які пропонує нова гастрономічна українська культура.

За словами співзасновника барів Konteyner Григорія Царенка, раніше в Україні були стандартні євролагери, до яких вживали, як правило, рибу або снеки. Тепер тенденції змінюються – до пива додають горіхи, фрукти або овочі, сири, шоколад тощо. Тож запит жіночої аудиторії на цікаві поєднання їжі з пивом зростає.

Ми поспілкувались з експертом про те, як ресторатори знайомлять жінок із різноманіттям пива у меню.

“Коли до нашого закладу приходять жінки, які не орієнтуються в пиві, ми намагаємось зрозуміти, що саме вони хочуть спробувати за стилем напою. Наприклад, гірке IPA або дуже трендові сауер чи берлінер рекомендуємо, якщо хочеться чогось більш кислого або сухого з невеликим вмістом алкоголю та низьким відсотком хмелю і білків.

Associated Press

Якщо ж хочеться чогось солодшого, це категорія мілкшейків, зокрема IPA з додаванням лактози або напої з додаванням фруктів. У певних виробників є кілька видів мілкшейків: з маршмеллоу і трьох видів ягід або з додаванням королівського манго. Ягідне пиво буде більш кислим, з присмаком ягід, а з манго напій буде насичений тропічними смаками і ароматикою.

Звичайно, є клієнтки, які люблять класичні сорти пива, наприклад пшеничний бланш. Та наразі в тренді серед жінок сауери, мілкшейк ІРА або навіть мілкшейк-стаути (солодке з кавовими нотами і ароматами)”, - розповів співзасновник барів Konteyner Григорій Царенко.

Щоб отримати повне задоволення від споживання пива, важливо розуміти принципи фудпейрингу. Це особливе поєднання пива зі стравами, завдяки якому утворюється повна смакова гармонія.

Про гастрономічну гармонію їжі та пива можна прочитати в матеріалі: Фудпейринг: як поєднати пиво та їжу, щоб відчути гастрономічну гармонію

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