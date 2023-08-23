"Півострів буде деокуповано": Зеленський відкрив саміт Кримської платформи

У Києві стартував традиційний саміт Міжнародної Кримської платформи, у якому беруть участь представники 63 держав. Головнокомандувач України переконаний, що півострів обов'язково повернеться під контроль України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на відкритті саміту.

"Крим буде деокуповано, як і всі інші частини України, які нині поки що, на жаль, під окупантами", – наголосив він.

Крим – наш дім

Як підкреслив Зеленський, окупований загарбниками Крим не є порожньою землею. Це чиясь домівка, домівка батьків і дітей.

"Мільйони родин, різних людей, різних доль, життів – усі ці життя мають бути вільні. Україна не торгує територіями, тому що Україна не торгує людьми. Крапка на цьому", – наголосив він.

Президент подякував усім, хто долучився до події. Щороку кількість людей, які виступають проти окупації, а отже – злочину проти міжнародного права, проти людей.

"Я дякую всім, хто приїхав до України та Кримської платформи, всім, хто братиме участь онлайн за допомогою спеціальних своїх звернень", – зазначив Зеленський.

Також він відзначив парламентську складову роботи Кримської платформи. Вона дає змогу долучати наших парламентаріїв, які цінують принцип територіальної цілісності всіх держав, статут ООН, міжнародний спокій.

"Це важливо не тільки для України, а й для багатьох країн, тих, чиї кордони можуть опинитися під загрозою ворожого вторгнення", – резюмував президент.

Крім цього, президент України заявив про підготовку до деокупації Криму. Він повідомив, що Сили оборони рухаються вперед.

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