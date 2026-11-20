12-річна Валерія знову з батьком / © Дмитро Лубінець facebook

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Вперше в умовах воєнного стану Україні вдалося домогтися повернення з-за кордону дитини, яка залишилася без батьківського піклування. Італійський суд ухвалив рішення негайно возз’єднати 12-річну українку Валерію з батьком та дозволити їй повернутися додому. Для цього Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини довелося протягом пів року працювати з італійськими органами влади та дипломатами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, без втручання української сторони дівчинка могла залишитися в Італії та втратити можливість повернутися до батька. Протягом шести місяців Офіс Омбудсмана надсилав запити італійським компетентним органам, координував роботу з консульськими службами та партнерами, збирав необхідні документи.

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Окремою проблемою стало те, що батько дівчинки не міг самостійно виїхати з України через воєнний стан. Водночас його особиста присутність на судовому засіданні в Італії мала вирішальне значення для ухвалення рішення про повернення дитини.

У супроводі представниці Офісу Омбудсмана чоловік на ім’я Назар зміг приїхати до Рима. Після двогодинного засідання колегія з чотирьох суддів суду у справах неповнолітніх ухвалила рішення про негайне возз’єднання родини та повернення Валерії в Україну.

Лубінець наголосив, що це перший такий випадок у практиці італійського суду в умовах воєнного стану. Він назвав рішення прецедентом, оскільки інші держави зазвичай не повертають Україні дітей, які опинилися за кордоном без батьківського піклування.

Втекла від бабусі, бо хотіла до батька

Історія Валерії набула розголосу в червні цього року, коли в Італії зникла 12-річна українка. Після того як дівчинку знайшли, з’ясувалося, що вона втекла від бабусі, з якою проживала протягом останнього року. Причиною було бажання повернутися в Україну до батька.

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Згодом суд передав тимчасову опіку над дитиною родині мера італійського міста Чеккано Андреа Кверкі. Там Валерії забезпечили безпечні умови та турботу. Однак дівчинка продовжувала щодня годинами спілкуватися з батьком телефоном і чекала на можливість повернутися додому.

За словами Лубінця, під час судового засідання присутність батька та представника Офісу Омбудсмана стала важливим чинником для ухвалення рішення. Коли Валерія побачила тата після півтора року розлуки, вона кинулася йому в обійми.

У поверненні родини також допомогли українські дипломати, зокрема радник з консульських питань Максим Ріг та представник Уповноваженого в Італії Олесь Городецький. Окрему подяку Лубінець висловив організації Save the Children in Ukraine за підтримку родини.

Наразі Валерія та її батько вже возз’єдналися. Попереду в родини дорога до України та процес реінтеграції дівчинки після тривалої розлуки з батьком і рідним домом.

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Нагадаємо, батька двох малолітніх дітей, який після смерті їхньої матері залишився єдиною людиною, здатною повноцінно ними опікуватися, у травні мобілізували до ЗСУ. Лише після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили з військової служби за сімейними обставинами.

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