Пиячили, а потім побилися: на Хмельниччині чоловік до смерті побив свого знайомого

У Славуті Хмельницької області 35-річний місцевий мешканець до смерті побив свого знайомого.

Конфлікт спалахнув між чоловіками ввечері 9 липня біля місцевої продуктової крамниці. Там товариші розпивали спиртне. Втім, під час застілля між ними спалахнула сварка.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Словесний конфлікт переріс у бійку. Під час неї зловмисник побив 39-річного знайомого. Від нанесених ударів чоловік впав. Він отримав тяжкі травми голови. Свідки викликали швидку. Втім, медики не могли врятувати йому життя.

Натомість сам підозрбваний після бійки втік. Правоохоронці змогли оперативно встановили його особу та затримали його. Чоловікові вже оголосили про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція передбачає до 10 років ув’язнення.

Як повідомлялося, у Хмельницькому вбили 16-річну дівчину, поліцейським вдалося швидко знайти підозрюваного молодика. Розтин показав, що її задушили. Крім того, на тілі загиблої експерти виявили сліди зґвалтування.

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