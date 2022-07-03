Пиячив і мучив дітей: у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана

Пиячив і мучив дітей: у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана

У Харкові жінка задушила власного чоловіка. Вбивству передував конфлікт між подружжям.

Чоловік часто зловживав спиртними напоями та ображав її та дітей.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

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В одній з квартир в Основ’янському районі м. Харкова між подружжям виник конфлікт. У ході сварки жінка, перебуваючи позаду 38-річного чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Раніше стало відомо, що у Житомирській області під час сварки чоловік задушив 20-річну дівчину.

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