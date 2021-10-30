Піймав на гарячому: у Хмельницькій області чоловік розправився з коханцем своєї дружини

Піймав на гарячому: у Хмельницькій області чоловік розправився з коханцем своєї дружини

Чоловікові повідомлено про підозру.

У Хмельницькій області будуть судити чоловіка, який розправився з коханцем своєї дружини.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції області.

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Зазначається, що інцидент стався у Шепетівці. Вечері чоловік повернувся додому і піймав на гарячому дружину з коханцем. Чоловік розлютився і накинувся з кулаками на суперника. Він наніс кілька ударів в обличчя, а потім штовхнув зі сходів. Побитого коханця шпиталізували до місцевого медзакладу.

Експерти встановили, що потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої важкості. Вони призвели до тривалого розладу здоров’я.

Тим часом у Шепетівському районному управлінні поліції відкрили провадження кримінальне провадження за статтею "умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Зазначається, що 36-річному нападнику повідомили про підозру, а абвинувальний акт направили до суду. Чоловік розкаюється у скоєному.

Як повідомлялося, Верховний суд залишив в силі рішення суду у справі мешканця Запоріжжя, який жорстоко побив п'ятирічну дитину. Чоловік умисно наніс удари дитині руками і ногами в різні частини тіла. Побиття сталося тоді, коли матері хлопчика не було вдома. Дитина померла від отриманих травм у лікарні.

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