"Пизд**ь Російській Федерації": на Рівненщині судили матір учня, який вилаяв країну-агресорку

У Рівненській області судили матір школяра, який на останньому дзвонику вилаяв Росію.

Школяр після слів: "Слава нації", відповів: "пизд**ь Російській Федерації". Це не сподобалось іншим присутнім і вони звернулись до правоохоронних органів.

Про це йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.

Відомо, що 16-річний школяр під час останнього дзвоника, який проходив в онлайн-форматі на слова: "Слава нації", відповів: "пизд**ь Російській Федерації". Через лайку хтось із учасників заходу звернувся до правоохоронних органів.

Мати школяра на суді розповіла, що вона не знала, що лайка карається законом. За її словами, вона дозволяє на час війни вживати сину нецензурну лексику стосовно держави-агресорки, оскільки психологи не рекомендують цього забороняти.

Жінка зазначила, що у школі на її сина написали заяву, оскільки школяр активний та його за це недолюблюють. Згодом мати визнала свою провину та пообіцяла пояснити сину, що не можна лаятись у громадських місцях.

Учень 9 класу на судовому засіданні провину визнав та пообіцяв виправитись.

Суд вирішив не карати матір школяра, обмежившись усним зауваженням.

Нагадаємо, окупантів, які чинили злочини в Україні, можуть затримувати на території інших країн.

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