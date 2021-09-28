"Плач і виття було чутно по всьому селу”: подробиці аварії у Полтавській області, де легковик пішов під воду

"Плач і виття було чутно по всьому селу”: подробиці аварії у Полтавській області, де легковик пішов під воду

Чоловік, якому вдалося врятуватися, не хоче говорити про трагедію.

У Полтавській області в річку Псел з невідомих причин з'їхав автомобіль Lada Priora. У його салоні перебувало четверо чоловіків, але тільки один із них зумів вижити, оскільки вчасно вистрибнув із салону.

Чи був п'яним водій – поліція поки що не може відповісти. Але чоловік, якому вдалося врятувати своє життя, не хоче говорити про трагедію. Він запевнив, що нібито нічого не пам'ятає.

Про це пише Обозреватель.

Також читайте Потрійна ДТП у Херсонській області: жахливо загинули двоє людей

Нагадаємо, трагічна аварія сталася в Миргородському районі Полтавської області. Камера відеоспостереження зафіксувала, як машина звернула з основної дороги на польову. Там на невеликій швидкості авто з'їхало вниз на зелену зону, а через кілька секунд скотилося в річку.

Один із пасажирів – 49-річний чоловік – встиг вискочити з машини. Решта людей залишилися всередині й занурилися в річку.

"Плач і виття було чутно по всьому селу. Це дуже велике горе. Чоловік, якому вдалося врятуватися, подробиць не розповідає. Каже, що нічого не пам'ятає. Чи так це, не знаю. Може, просто хоче, щоб йому дали спокій" , – говорить одна з місцевих мешканок.

В результаті загинули троє жителів Великих Сорочинців: Іван М. 1996 р.н., Іван Ф. 1966 р.н. і 28-річний Сергій Г., який був за кермом.

Як стало відомо, в день трагедії троє старших чоловіків (зокрема і той, який залишився живим) допомагали Сергію з ремонтом будинку.

"Сергій був дуже хорошим і роботящим хлопцем. Він постійно щось будував, ремонтував машини, купував якісь запчастини. Дуже наполегливий хлопець і справедливий. У нього залишилася дружина, дітей у них поки не було", – каже знайома.

У Івана М. залишилася доросла дочка, а в Івана Ф. – двоє дорослих синів.

У поліції Полтавської області поки не можуть відповісти на питання, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання