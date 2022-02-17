"Плакала. Було страшно": мати 4-річної дитини зі Станиці Луганської розповіла про обстріл дитсадка

"Плакала. Було страшно": мати 4-річної дитини зі Станиці Луганської розповіла про обстріл дитсадка

Жінка розповіла, що через обстріли вона з дитиною ховалась у підвалі.

Вихованці дитсадка в Станиці Луганській, який обстріляли російські окупанти, були перелякані та тікали із приміщення навіть у кімнатних тапочках.

Про це у коментарі телеканалу "Дом" сказала мати 4-річної дитини, яка на момент обстрілу була в дитсадку.

Жінка розповіла, що на момент обстрілу вона була на роботі. Їй зателефонували та повідомили, що окупанти поцілили у дитсадок.

"Я відразу зателефонувала виховательці. Потім почула пожежну сирену. Вона мені сказала, щоб я якомога швидше забрала дітей. Я забрала дитину, ще були чутні обстріли. Я її навіть не взувала. У капцях втекли. Сиділи потім у підвалі. Дитина зараз почувається нормально, але плакала. Страшно було", - каже жінка.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. Діти з вихователями на момент обстрілу перебували в дитсадку.

Читайте також: