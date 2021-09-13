Плакала і скаржилася на проблеми з бойфрендом: у Полтавській області знайшли труп жінки, яку розшукували тиждень

Тіло жінки витягли з води.

Мертвою знайшли 36-річну Анну Соляник, яку протягом минулого тижня розшукували як безвісти зниклу. Тіло мешканки Полтави виявили в понеділок, 13 вересня, у селі Сем'янівка, Полтавської області в річці Ворскла.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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Востаннє жінку бачили 6 вересня поблизу сіл Яцинова Слобідка та Сем’янівка. Відомо, що у неї поблизу села Яцинова Слобідка у неї зламався автомобіль MAZDA. А вже після цього вона перестала виходити на зв’язок.

За інформацією місцевого видання "Коло", на сполох забила мама Анни, яка живе в іншій області, і про зникнення доньки заявила за кілька днів після того, як друзі з Полтави повідомили їй, що не мають зв’язку жінкою.

Шукали жінку і поліцейські, і добровольчий пошуковий загін "Мілена"(Харків), і водолази та волонтери. Причина смерті невідома, її має встановити судово-медична експертиза.

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Наразі обставини та причини смерті жінки встановлюються. Слідчим, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тим часом у Мережі з посиланням на свідків пишуть, що Анна Соляник в селі Сем’янівка шукала номер в одному із готелів. Начебто, згідно із записами відеоспостереження, в день зникнення жінка купувала алкоголь у сільському магазині.

Крім того, як пише місцеве видання "Коло" з посиланням на селян, жінка була в Сем’янівці кілька днів, сиділа в машині, ночувала там. Також купувала їжу в місцевій крамниці.

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Один зі свідків, який бачив Анну живою та говорив з нею, каже, що вона скаржилась на особисті проблеми, пов’язані з бойфрендом, плакала. Їй пропонували допомогу, але вона її не прийняла.

Відомо, що жінка була підприємницею.

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