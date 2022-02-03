"Плакала, коли прийшла до тями": лікарі розповіли про стан дівчини, яку поранив нацгвардієць на "Південмаші" у Дніпрі

"Плакала, коли прийшла до тями": лікарі розповіли про стан дівчини, яку поранив нацгвардієць на "Південмаші" у Дніпрі

Стан дівчини покращився.

22-річна Жанна Шарова, яка отримала три кульові поранення під час стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, має шанс повернутися до нормального життя після одужання. Її стан покращується.

Про це повідомляє "Сьогодні", з посиланням на лікарів лікарні імені Мечникова.

Дівчину підстрелив солдат Артемій Рябчук 27 січня на "Південмаші". Вона отримала важкі поранення, перенесла кілька операцій і переливання крові. Зараз її стан покращується.

"Такі висновки можна робити, виходячи з того, що дівчина рухає руками та ногами, робить рухи головою. Було, звичайно, що вона плакала, коли прийшла до тями, але з нею попрацюють психологи, і все буде добре. Не залишитися з інвалідністю мають всі шанси й інші, хто вижив під час стрілянини", – розповіли медики у лікарні Мечникова.

Нагадаємо, що у лікарні Мечникова у Дніпрі перебувають четверо поранених під час стрілянини на "Південмаші". Їх стан покращився.

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