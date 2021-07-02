Плакав і кликав маму: у Чернівцях патрульні допомогли 3-річному хлопчику, який посеред ночі шукав батьків

Плакав і кликав маму: у Чернівцях патрульні допомогли 3-річному хлопчику, який посеред ночі шукав батьків

Правоохоронці склали на батьків адміністративний протокол.

У Чернівцях на вулиці Руській 1 липня о 2 годині ночі правоохоронці виявили 3-річного хлопчика, який був сам на вулиці. Дитина плакала та кликала маму.

Про це повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.

За словами правоохоронців, до них звернулись перехожі, які повідомили, що на вулиці плаче дитина та кличе маму. Поліцейські намагались заспокоїти хлопчика та почали розшукувати його батьків, проте ні в будинку, ні на території їх не було. Згодом батько та матір повернулись додому. Вони розказали, що поки їхній син спав, вони були в магазині.

Поліцейські склали на батька адміністративний матеріал згідно зі ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП та повідомили відповідні служби.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік пустив за кермо BMW 11-річного сина. Хлопчик потрапив у ДТП та загинув.

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