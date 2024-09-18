План перемоги вже готовий повністю: Зеленський відповів, чи погодиться на заморожування війни

Зеленський виступає проти будь-якого заморожування війни, бо це "перенесе російську агресію на інший етап".

Увечері 18 вересня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Удари по території РФ

Перш за все, Зеленський прокоментував успішний удар по російському арсеналу у Торопці (Тверська область, РФ).

"Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби – Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую", – сказав глава держави.

Ситуація на фронті

"Сьогодні були дві доповіді головкома – спочатку тривала доповідь щодо всіх напрямків наших дій. Нашої оборони, наших наступальних кроків", – зазначив президент.

Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та реакції українських сил на це. Зеленський похвалив українські підрозділи на Курщині.

"Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків", – каже глава держави.

Крім того, він запевнив, що влада і військове командування звертають максимальну увагу на напрямки на Харківщині та Донеччині.

"Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу", – сказав Зеленський.

Гроші на оборону

Сьогодні президент говорив з міністром фінансів України і секретарем РНБО щодо коштів на оборону.

"Багато сьогодні було роботи з нашою командою міжнародників – ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини. Пріоритет – не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились і що поки гальмується на етапі логістики, але про й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита", – розповів Зеленський.

План перемоги готовий

Також президент Зеленський повідомив, що вже повністю підготовлений План перемоги – усі пункти, ключові акценти, необхідні додатки з деталями до Плану. Зауважимо, що 16 вересня президент говорив, що План перемоги України готовий на 90%.

"Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи", – підсумував він.

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"Така влучність, ЩО НАДИХАЄ"! Звернення Зеленського після МАСШТАБНОГО УДАРУ по РФ

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