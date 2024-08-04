План Пріцкер: посадовиця США назвала 5 пунктів для відновлення України

На думку Пріцкер, майбутнє України визначатиметься не тільки тим, як вона виграє у війні проти Росії, а радше тим, як вона "виграє мир".

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер представила план із п'яти умов, які мають забезпечити успішне економічне відновлення України.

Про це вона сказала під час виступу в інституті Брукінс у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

Пріцкер, яка найближчим часом залишить посаду майже за рік після призначення, представила план із п'яти пунктів, які мають забезпечити успішне економічне відновлення України.

План Пріцкер:

Єдиний проєкт планування реконструкції України;

Стрімкий ріст кількості готових проєктів;

Антикорупційні реформи;

Інвестиції;

Повернення українців з-за кордону.

1. Урядове планування реконструкції України як єдиного проєкту

Пріцкер радить Україні терміново розвинути урядове планування єдиного проєкту відновлення із підходом, коли уся реконструкція – це один великий одночасний проєкт зі зрозумілими пріоритетами.

На її думку, зараз у питаннях відновлення урядові України заважає відсутність узгодження між різними міністерствами щодо планування.

Як приклад посадовиця навела відбудову енергосистеми України, де без чітких пріоритетів важко координувати зусилля держав, які хочуть надати допомогу.

"Це загальне планування за зразком плану Маршалла є відсутньою ланкою в нинішньому підході України до реконструкції", – каже Пріцкер.

Вона попередила, що для реалізації цього пункту Україні потрібно підготувати потужних технічних експертів, інженерів, планувальників, менеджерів програм, які можуть працювати разом із державними службовцями.

Крім цього, Пріцкер пропонує Україні призначити високопосадовця – одну людину, яка має повагу у світі, щоб вона відповідала за координацію планів відповідно до євроатлантичних прагнень Києва, а також стала "містком" між Україною та міжнародними партнерами для залучення капіталу.

2. Швидке збільшення кількості готових проєктів

Після того, як буде створений єдиний проєкт реконструкції України, потрібні будуть команди, готові підготувати ці проєкти для інвестування та реалізації, зауважує посадовиця.

На її думку, міжнародне співтовариство та приватний сектор може розширити список інвестиційних проєктів з десятків до сотень.

Зі свого боку, українська влада може використовувати діджиталізацію, щоб підвищити прозорість намісцевому та національному рівнях.

3. Продовження антикорупційних реформ

Україна повинна продовжувати здійснювати антикорупційні реформи, наголошує Пріцкер.

Серед проблемних сфер вона назвала митницю та податкову службу. А також порадила зміцнювати НАБУ та САП.

4. Більше світового капіталу для інвестування в Україну

Світ має виділити більше капіталу для інвестування в Україну, вважає спецпредставниця США з питань економічного відновлення.

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За оцінками Світового банку ще до березневої хвилі російських енергетичних атак, витрати на реконструкцію України становлять 486 мільярдів доларів. Лідери країн Великої сімки вирішили передати 50 мільярдів доларів із російських заморожених активів. Але на думку Пріцкер, ці кошти можуть профінансувати потреби України лише в короткостроковій перспективі.

У довгостроковій перспективі, вважає Пріцкер, справедливо, щоб реконструкцію значною мірою фінансувала Росія.

Пріцкер пропонує поєднувати це з роллю приватного капіталу. Проте для залучення приватного капіталу потрібне надійне страхування. Тому вона закликає комерційні та інвестиційні банки диверсифікувати оцінки ризиків воєнного страхування на різних територіях України, залежно від того, наскільки вони постраждали від війни.

"Навіть поки триває війна, інвестиції в Україну мають ґрунтуватися на чітких регіональних оцінках ризиків. Україна не моноліт. Дві третини території країни не постраждали від конфлікту", – нагадала Пріцкер.

5. Повернення українців з-за кордону

Наразі Україна не має робочої сили, необхідної для реконструкції, вважає Пріцкер. Тому повернення людського капіталу є важливою передумова успішного відновлення.

Вона закликає Україну підготуватися до фізичних, психологічних та соціальних потреб своїх громадян, які повертаються.

Пріцкер каже, що таке бачення України – амбітне, але досяжне. І світ має допомогти Києву втілити "українську мрію" в реальність. Однак сама країна має взяти ініціативу щодо відновлення у свої руки.

Раніше Пенні Пріцкер запропонувала Україні зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із "сірими" ринками.

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