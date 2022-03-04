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План провалився: "Росія розраховувала захопити Україну за три дні і втратити 100 своїх солдатів" – Арахамія

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План провалився: "Росія розраховувала захопити Україну за три дні і втратити 100 своїх солдатів" – Арахамія

УНІАН

Росія не очікувала такого спротиву українських військових.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови офісу президента України Михайло Подоляк провели у Львові, у п’ятницю, 4 березня пресконференцію. 

Представники влади зазначили, що Росія не очікувала такого спротиву українських військових і розраховувала захопити наші території за три дні.

За словами Подоляка, Російська Федерація, коли планувала операцію примусу до миру в Україні, розраховувала, що вона буде дуже короткою.

"З військової з точки зору, попереднє планування (Росії - Ред.) було - 100 загиблих з їхнього боку. Тому в перші три дні і допомоги військової не йшло. Всі розуміли, що операція буде здійснена за три дні. І буде російський прапор над Верховною Радою майоріти у Києві через три дні", - заявив Арахамія.

Михайло Подоляк наголосив, що Російська Федерація вже відчуває вплив західних санкцій на її економіку. 

"Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення. І зрозуміло, що ці рішення мають бути вже і в інтересах України. Бо вони, коли заходили в переговорний процес, це була одна позиція. Сьогодні, з урахуванням того, як воює Україна, я б хотів, щоб ви це постійно підкреслювали, що Україна воює так, як ніхто не очікував цього, і західні партнери також. Тому що перші три дні вони взагалі думали, що нас там не буде вже", - заявив Подоляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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