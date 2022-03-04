План провалився: "Росія розраховувала захопити Україну за три дні і втратити 100 своїх солдатів" – Арахамія

План провалився: "Росія розраховувала захопити Україну за три дні і втратити 100 своїх солдатів" – Арахамія

Росія не очікувала такого спротиву українських військових.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови офісу президента України Михайло Подоляк провели у Львові, у п’ятницю, 4 березня пресконференцію.

Представники влади зазначили, що Росія не очікувала такого спротиву українських військових і розраховувала захопити наші території за три дні.

За словами Подоляка, Російська Федерація, коли планувала операцію примусу до миру в Україні, розраховувала, що вона буде дуже короткою.

"З військової з точки зору, попереднє планування (Росії - Ред.) було - 100 загиблих з їхнього боку. Тому в перші три дні і допомоги військової не йшло. Всі розуміли, що операція буде здійснена за три дні. І буде російський прапор над Верховною Радою майоріти у Києві через три дні", - заявив Арахамія.

Михайло Подоляк наголосив, що Російська Федерація вже відчуває вплив західних санкцій на її економіку.

"Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення. І зрозуміло, що ці рішення мають бути вже і в інтересах України. Бо вони, коли заходили в переговорний процес, це була одна позиція. Сьогодні, з урахуванням того, як воює Україна, я б хотів, щоб ви це постійно підкреслювали, що Україна воює так, як ніхто не очікував цього, і західні партнери також. Тому що перші три дні вони взагалі думали, що нас там не буде вже", - заявив Подоляк.