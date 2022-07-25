План Путіна захопити Київ за 3 дні провалився, а іншого не було: Фурса пояснив, чому йде війна на виснаження

Одне з ключових протистоянь у війні Росії проти України є протистояння економік двох країн і тут Кремль, звісно, також робить провокації.

В Україні іде війна на виснаження, адже план Путіна захопити Київ за три дні провалився, а іншого у нього не було.

Про це заявив економіст Сергій Фурса у виданні НВ.

"Наша війна проти Росії — це марафон. Таким вона стала після того, як план Путіна захопити Київ за три дні провалився. А іншого плану не було. І пішла війна на виснаження. І у межах цієї війни ключовим є протистояння економік", - зазначив він.

Фурса пояснив, що економіку України виснажує війна, тоді як російську економіку виснажують санкції.

"Недаремно всі друзі Путіна, а-ля Орбан, криком кричать, що санкції не працюють і треба їх скасувати", - каже економіст.

Він додає, що зернові угоди є вкрай важливими для української економіки, але не для російської. Росія не цінує зернові угоди, оскільки вони їй невигідні. Москва, на думку Фурси, підписала їх під тиском Китаю, чи Індії, або обидвох цих держав, і тому підписаний договір для неї - неважливий.

"І в межах боротьби на виснаження, відкриття українських портів це - величезна перемога України. І росіяни це знають. А от на що вони здатні - це провокації. І було б дивно, якби вони цього не робили. Адже ми знаємо, з ким маємо справу", - підсумував він.

Читайте також: