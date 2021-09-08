План убивств, череп з кров'ю та світлина батька з виколотими очима: що виявили в квартирі полтавської стрільчині

План убивств, череп з кров'ю та світлина батька з виколотими очима: що виявили в квартирі полтавської стрільчині

Також знайшли особистий щоденник, у якому наперед розписаний увесь вересень.

У кімнаті Таїсії Петрової — дівчини, яка два дні тому відкрила стрілянину з арбалета в полтавській школі №11, виявили моторошні знахідки. Крім того, правоохоронці вилучили телефон дівчини.

Про це з посиланням на очевидицю, що попросила не називати її імені, повідомляє "Полтавська хвиля".

Так, у кутку кімнати, говорить очевидиця, висів череп зі слідами засохлої крові. Окрім того, у кімнаті стрільчині виявили її особистий щоденник, у якому наперед розписаний увесь вересень.

Окрім убивства вчителів, потреба в яких їй наснилася, дівчина збиралася здійснити ще низку нападів, а 22 вересня планувала підпалити власну оселю. Також зазначається, що ще одне вбивство в дівчини було заплановане ще на 28 серпня. Наразі незрозуміло, чи вдалося їй його реалізувати.

Окрім того, правоохоронці вилучили телефон дівчини, в якому серед іншого містилися фотографії розчленованих тварин.

Також, за словами очевидиці, на одній зі стін також висіла фотографія батька дівчини. Вона була спотворена графічними символами, схожими на ієрогліфи. Очі на світлині — виколоті.

Нагадаємо:

У Полтаві суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка стріляла з арбалета педагогів. Її помістили під варту терміном на 60 днів без права внесення застави. Під час засідання дівчина розкаялася і захотіла повернути час назад.

19-річній Таїсії Петровій, яка стріляла з арбалета педагогів. Її помістили під варту терміном на 60 днів без права внесення застави. Під час засідання дівчина розкаялася і захотіла повернути час назад. Дівчину підозрюють у подвійному замаху на вбивство. Все сталося два дні тому в одній із місцевих шкіл. Дівчина з арбалетом у руках безперешкодно зайшла до будівлі. У закладі гостя вистрелила у двох педагогинь. Одній поцілила в спину, а іншій стріла прошила долоню. Травми не загрожували життю, вчителькам надали допомогу і відпустили додому. Вони почуваються нормально.

Новини України: полтавський суд обрав запобіжку стрільчині з арбалета

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання