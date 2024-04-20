План відродження Маріуполя - Mariupol Reborn - презентовано Європейському комітету регіонів у Брюсселі

Досвід з розробки та реалізації масштабного проєкту відродження Маріуполя стане практичним кейсом для більше ніж 200 громад, що перебували та ще перебувають у тимчасовій окупації. Його на 160-ому Пленарному засіданні Європейського комітету регіонів у Брюсселі презентував маріупольський міський голова Вадим Бойченко, повідомляє пресслужба.

Під час пленарного засідання очільник Маріуполя підкреслив, що говорить від імені 144 тимчасово окупованих та 87 вже деокупованих українських громад. Це тисячі людей, які через війну втратили майже все. 4 млн українців втратили житло, ще більша кількість наших громадян отримала статус внутрішньо переміщених осіб. Отже, кожна громада, що зазнала жахливих наслідків війни, потребує допомоги – своєчасної та комплексної.

«Сьогодні українські громади потребують підтримки на різних фронтах. Зокрема ми вже почали готуватись до деокупації наших територій. Ми не знаємо, коли саме це відбудеться, але ми точно знаємо, що маємо бути готові. В межах нашої секції Асоціації міст України ми розпочали діалог між громадами щодо відбудови. Є приклад мого міста – це проєкт Mariupol Reborn, який ми формуємо разом з міжнародними партнерами. Є інші приклади Бахмута, Ірпеня, Бучі. Наразі Україні потрібен європейський досвід у створенні кадрового резерву відновлення та відбудови країни», - наголосив Вадим Бойченко.

У команді Mariupol Reborn зазначають, що систематична промоція плану відродження Маріуполя, передусім на міжнародній арені, дозволяє не лише тримати фокус уваги світової спільноти на трагедії міста і всієї України, але й акумулювати практичну допомогу: експертну, матеріальну, дипломатичну. А досвід міста можна буде масштабувати на інші постраждалі від війни території України.

«Mariupol Reborn вже розробив комплексну експертизу відновлення міста - це план першочергових кроків, урбан-візії, досвід залучення донорів. Ця експертна база є універсальною і її вже застосовують деокуповані громади для відновлення українських міст. Група компаній SCM Ріната Ахметова робить свій внесок у відбудову України вже сьогодні», - пояснює директор ГО "Маріуполь.Реборн", керівник напрямку розвитку громад Групи Метінвест Олександр Вишняков.

Маріуполь прагне відновити свої флагманські позиції в контексті розвитку сучасних українських міст після повернення під український прапор, і громада та її партнери докладають до цього максимум зусиль.

Нагадаємо, проєкт Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.

Посилання на сайт: https://remariupol.com/