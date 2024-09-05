План закінчення війни і неминуче покарання Путіна: головне із інтерв’ю Зеленського NBC News

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському телеканалу NBC News, в якому розповів, як і для чого готувалася операція в Курській області РФ, про план перемоги України, з яким він ознайомить президента США Джо Байдена, про майбутній саміт миру, на якому можуть бути представники Росії, а також про неминуче покарання Путіна відповідно до норм міжнародного права.

ТСН.ua зібрав головні тези розмови українського президента з американським журналістом.

Про удар по Полтаві

Володимир Зеленський прокоментував атаку на Полтаву, яку російські війська здійснили 3 вересня — у день, коли записувалося інтерв’ю.

"Це був ракетний удар. Прорахований удар. Зараз є інформація, що ракета летіла біля 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище", – повідомив президент.

Від додав, що багато людей були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище.

“Люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе", – додав глава держави.

Про мобілізацію в Україні

Зеленський відповів на запитання журналіста про те, як він оцінює успіхи з мобілізацією в Україні.

"Мобілізація йде згідно плану і розрахунків главкома і Генерального штабу. Сьогодні це йде чітко за планом", – сказав президент.

Про операцію в Курській області

Президент Зеленський сказав, що не інформував адміністрацію президента США Джо Байдена про плани розпочати операцію в Курській області Росії.

“Це питання не недовіри. Ми не інформували дуже багато інституцій в нашій державі, всередині. Розумієте, це війна, і витік інформації – постійний. І він може бути не від людини, він може бути по засобах зв’язку, по будь-яких планах, іноді – в закритих штабах", – пояснив глава держави.

З цього приводу він зауважив, що в України "були проблеми перед південною операцією" понад рік тому, коли геть усі знали про підготовку цієї операції.

“Я скоротив максимально коло людей, які знали про цю операцію. Тому це було дуже несподівано. Я вважаю, що це одна із причин, що операція пройшла успішно", – зауважив президент.

Зеленський також заявив, що Україна утримує ту частину Курської області, яку і планувала. тримати.

“Це така буферна зона, але не на нашій території, а на їхній. Ми показуємо їхньому суспільству, що це не іграшки.. Якщо вони принесли нам війну, ми будемо повертати її на їхню територію”, — наголосив він.

Український президент зазначив, що під час боїв у Курській області вдалося поповнити обмінний фонд, взявши в полон понад 600 російських солдатів.

Про план перемоги України

Операцію ЗСУ у Курській області Володимир Зеленський назвав частиною плану перемоги у війні, подробиці якого він повідомить у розмові з президентом США Джо Байденом.

“Про усі деталі я буду говорити з президентом Байденом”, — підкреслив він.

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Президент наголосив, що Україна хоче закінчення війни і його план перемоги направлений на те, щоб змусити Росію це зробити.

“Змусити їх зрозуміти, що це безглуздо — те, що вони накоїли. Змусити їх прийняти Статут ООН, прийняти правила світу. Ось на що направлений мій план”, — повідомив Зеленський.

При цьому він зазначив, що його план також направлений на посилення країни.

Про другий Саміт миру

Зеленський повідомив, що детальний план завершення війни Україна підготує до другого Саміту миру, де обов’язково мають бути присутні представники Росії.

За його словами, цей план підготують разом з партнерами, які підтримали комюніке першого Саміту.

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"Ми опрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми опрацюємо наш варіант закінчення війни", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що на другому Саміті миру мають бути представники РФ, адже завершити війну дипломатичним шляхом без Росії "дуже складно".

"Усі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, підготуймо план і покличемо їх", — сказав Зеленський.

Про покарання Путіна

Володимир Зеленський також прокоментував візит Путіна до Монголії, яка ратифікувала Римський статут, але не виконала ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту російського президента.

“Вони [монгольска влада] Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії демонструється сьогодні до вбивці, а не до міжнародного права. До війни, а не до миру”, — наголосив Зеленський.

При цьому український президент додав, що навіть тоді, коли кілька країн у світі не поважають міжнародне право, це не означає, що ту чи іншу людину не буде притягнуто до відповідальність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський приїде до Німеччини, щоби особисто взяти участь у засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Глава держави попросить західних партнерів про передавання ракет великої дальності та додаткових систем ППО.

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