"План залишається актуальним": Труханов розповів, як росіяни намагались захопити Одесу

Російськ окупанти намагалися оточити, а потім захопити Одесу від початку війни.

Протягом останньго часу зросла клькість ракетних ударів по місту. Втім, у цьому немає нічого дивного, переконаний мер Одеси Геннадій Труханов.

Ппро це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу, повідомляє "Одеса. Офіційно".

"Їхній флот неодноразово підходив до наших берегів. Вони просувалися на Миколаїв, але їх зупинили. Потім на Вознесенськ – знову зупинили. Тобто фактично той план, який у них був з першого дня війни, залишається сьогодні актуальним", - повідомив Геннадій Труханов.

Як повідомлялося, російські окупанти у середу, 11 травня, випустили ракету в бік Одеської області. На щастя, її збила українська протиповітряна оборона.

Нагадаєм, по Україні було випущено 788 крилатих та балістичних ракет із території РФ та Республіки Білорусь від 24 лютого. Здебільшого окупанти використовували ракети "Іскандер" і "Точка-У", крилаті і балістичні ракети.

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