Плани Путіна на Одесу: Кіпер сказав, чи є сьогодні загроза для міста

Одеса була, є і буде українським містом. На сьогодні немає загрози його захоплення.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю TSN.ua.

Кіпер нагадав, що ворог навіть з Криму вивів всі свої кораблі. Тому говорити про перспективу якогось захоплення наразі не слід.

"Я думаю, що їм потрібно про щось говорити, але ми сьогодні розуміємо, що їм це не вдасться, тому що Одеса є і буде українським містом. А то, що вони там собі говорять... ми їх бачили в ділі, ми бачили їх в тік-токах, тому давати оцінку тік-ток-військам, я думаю, що сьогодні навіть нам з вами буде недоречно і в якійсь частині навіть смішно", – зазначив він.

"Це нереально"

На сьогодні Кіпер не бачить загрози захоплення Одеси. Передовсім зроблено дуже багато роботи щодо оборонних засобів.

"Сьогодні постійно проводиться робота в цьому напрямку, стосовно фортифікацій, стосовно моніторингу всього. Так, підлітають, запускають ракети, шкодять нам. Але щодо того, що вони можуть захопити Одеський регіон – я думаю, що це нереально", –висловився посадовець.

Раніше Кіпер наголосив, що до повномасштабної війни в одеситів було "своє" ставлення до росіян. Проте воно змінилося.

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