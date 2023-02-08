Планова мобілізація в Україні: у Нацгвардії розповіли, хто подає заявки до добровольчих бригад

Як мобілізація, так і комплектування штурмових бригад виконують одну задачу – спрямовану на безпеку країни, на нашу перемогу.

Планова мобілізація в Україні і добровольчі бригади "Гвардії наступу" перш за все здійснюються заради формування резервів, штурмових підрозділів та забезпечення можливості ротації бійців ЗСУ для виконання завдань.

Про це сказав речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук під час національного телемарафону.

"Коли йдеться про планову мобілізацію під час повномасштабного вторгнення в Україні, ми кажемо, що має збільшуватись в першу чергу і чисельність Збройних сил, НГУ, інших військових формувань. Ба більше, ми бачимо, яка ситуація зараз на лінії фронту, які завдання у нас мають бути. Ми не повинні забувати, що маємо створювати резерви, є також військовослужбовці, які знаходяться на лінії фронту вже місяцями, і мають бути замінені", – зазначив Музичук.

За словами речника Нацгвардії, окупанти все ще намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також ворог активізувався на Лиманському та Куп'янському напрямках. Лише минулої доби 40 населених пунктів потрапили в зону вогневого впливу.

Втрати окупантів зростають, що свідчить про активне використання ним живої сили. Противник перекидає резерви та підрозділи з інших напрямків. ЗСУ відбивають спроби штурму та напади, однак також потребують посилення і ротації, аби забезпечити виконання завдань по лінії фронту й на кордоні.

Щодо формування штурмових бригад МВС "Гвардії наступу", Музичук відзначив досить високу активність подання заявок на вступ: з 2 лютого було подано вже понад 9 тисяч анкет. Більша частина з них – на вступ до лав добровольчих підрозділів саме Нацгвардії.

"Добровольчі підрозділи НГУ та інші військові формування ще з 2014 року відважно проявили себе, мали переможні бої, спецоперації, стали частиною героїчної історії. 8 добровольчих штурмових бригад МВС, які будуть створюватися, також будуть відповідним чином підготовлені, укомплектовані вмотивованими бійцями, їхнє ядро будуть складати військовослужбовці, що мають бойовий досвід. Всі добровольці мають пройти подальші етапи: психологічне тестування, медичний огляд, здачу заліків із фізичної підготовки", – зазначив Музичук.

Він також додав, що серед кандидатів, які подаються, є і жінки. Їхній середній вік становить 33 роки, а наймолодшим із них виповнилося 18-ть.

Є також люди віком старше 60, які тим не менше подають заявку, бо зазначають, що мають досвід проходження служби військових формуваннях, правоохоронних органах, або ж виконували завдання в АТО чи ООС в попередні роки.

Нагадаємо, що МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу". Їхньою частиною можуть стати лише добровольці.

МВС формує 8 штурмових бригад, які займатимуться винятково звільненням територій України.

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