Планове відключення світла у Рівному та області: з'явилися графіки

Якщо ситуація в електромережах Рівненщини стабілізується, то графіки можуть змінити.

Для жителів Рівного та області оприлюднили графіки планових відключень електроенергії. Вони діятимуть від 18 до 20 листопада.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Графіки відключень світла у Рівному можна переглянути тут.

Для жителів Рівненської області графіки знеструмлення оприлюднені тут.

"За умови відновлення пошкодженого обладнання НЕК "Укренерго" і стабілізації ситуації в електромережах Рівненщини, графіки будуть відкориговані. А тривалість і кількість відключень – скорочена", - зазначив Коваль.

Знеструмлення в Україні

Внаслідок російських ракетних ударів енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань, і саме для цього необхідні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії. У зв'язку з цим у всіх регіонах впродовж 17 листопада застосовують графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково – аварійні відключення.

Як раніше пояснив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, існує три типи відключень: планове, аварійне та екстрене. Втім, світло може вимикатися не за зазделегідь спланованими графіками через непередбачувані ситуації.

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