Планові графіки відключення електроенергії можуть повернутися найближчим часом — гендиректор YASNO

Повернення до звичних графіків залежить від запуску генерації та низки інших чинників.

Енергосистема України може уже 28-29 листопада може перейти до звичних графіків відключення.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.

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"Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські терористи масштабними обстрілами української енергетичної інфраструктури можуть призвести до блекауту, який триватиме від 12 годин до 7 діб.

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