Планові відключення електроенергії 19 листопада запровадять в усій Україні

У всіх регіонах України 19 листопада будуть застосовуватися планові відключення електроенергії у період від 00:00 до 02:00 та від 8:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там зазначили, що додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Також читайте Сприятливий та негативний сценарії: скільки українці можуть просидіти без світла в разі блекауту

В компанії нагадали, що обмеження споживання електроенергії – це наслідки ракетних атак російських окупантів на енергосистему України. Цього тижня вже була шоста ворожа атака.

"Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", – йдеться в заяві.

В "Укренерго" також наголосили, що цієї зими треба проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогові на енергетичному фронті.

Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що якщо Росія продовжить атаки на інфраструктуру України, відключення світла відбуватимуться частіше і на довший період. Такі удари на порозі зими ставлять під загрозу не лише електропостачання, а й тепло-, водопостачання, зв’язок і транспорт.

Водночас повного блекауту в Україні не буде, як би про це не мріяли російські окупанти. Про це заявив директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

В Україні взимку можуть відключати електроенергію на 10-12 годин у разі, якщо великі морози співпадуть з ракетними атаками. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Як зробити саморобний обігрівач вдома - потрібні лише каміння і миска

Читайте також: