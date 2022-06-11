Планували коригувати ракетні обстріли Дніпра: СБУ знешкодила російську агентуру

Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.

Агента країни-агресорки Росії затримали у Дніпрі. Він збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Про це повідомили у пресслужб органу.

Зазнаається, що його "зв’язковим" в РФ був один із прокремлівських блогерів з понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.



Ще одного зрадника правоохоронці затримали у Донецькій області. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.



У Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів. У її складі був громадянин РФ. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку війни в України.

Крім того, на Житомирщині викрили ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини.

Як повідомлялося, російські спецслужби намагались зібрати дані про готовність мешканців Івано-Франківська до оборони. Співробітники ФСБ Росії вийшли на мешканця області, який раніше займався перевезеннями заробітчан у Росію, та намагалися у нього дізнатися інформацію про настрої людей.

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