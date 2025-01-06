Планували масовий теракт серед військових на Київщині: СБУ викрила агентів спецслужб РФ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Затримано 4 учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

Про це повідомила СБУ.

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За матеріалами слідства, саморобний вибуховий пристрій перебував у тактичному рюкзаку, який на режимний об'єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення.

"При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", – наголошують в СБУ.

СБУ затримала агентів РФ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і 3 інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано.

"Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", – зазначають у відомстві.

Правоохоронці встановили, що усі 4 фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.

"Одним з агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму", – повідомили у Службі.

Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент. Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

СБУ затримала агентів РФ

"Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї з агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження", – констатували в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Раніше на Закарпатті викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області, які за хабарі від 6 тисяч доларів допомагали ухилянтам “відкосити” від призову на підставі фіктивної інвалідності.

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