Планували вбити одного з міністрів Кабміну: очільник МВС проведе терміновий брифінг

Поліція запобігла замаху на одного з міністрів України.
В Україні планували замах на одного із міністрів Кабміну. У зв'язку з цим відбудеться терміновий брифінг Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували вбивство урядовця.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Сьогодні, 18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду", - йдеться у повідомленні МВС.
Захід розпочнеться о 17:30. Наразі подробиць щодо події немає.
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