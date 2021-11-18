Планували вбити одного з міністрів Кабміну: очільник МВС проведе терміновий брифінг

Планували вбити одного з міністрів Кабміну: очільник МВС проведе терміновий брифінг

Поліція запобігла замаху на одного з міністрів України.

В Україні планували замах на одного із міністрів Кабміну. У зв'язку з цим відбудеться терміновий брифінг Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували вбивство урядовця.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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"Сьогодні, 18 листопада, відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду", - йдеться у повідомленні МВС.

Захід розпочнеться о 17:30. Наразі подробиць щодо події немає.

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