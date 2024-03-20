Планували вбити суддю: на Черкащині затримали "смотрящого" за Уманню та кілера

На Черкащині правоохоронці отримали інформацію про підготовку до вбивства особи на території Уманського району.

Як викривали кілера, розповіли сайту ТСН.ua у пресслужбі поліції.

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Поліцейські встановили об’єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий "смотрящий" за Уманню, а в якості кілера він залучив свого помічника. Серед мотивів, які розглядають правоохоронці, – професійна діяльність судді.

Зловмисники ретельно готувалися до вбивства: слідкували, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати. За вказівкою "боса", кілер придбав одяг, маску, рукавиці, які після вбивства судді повинен був знищити.

Правоохоронці 19 березня затримали "смотрящого" та його помічника-кілера. "Смотрящий" раніше був судимий за вимагання та розбій. У фігурантів вилучили зброю, зокрема пістолет і з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, чотири кг канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 000 пачок цигарок тощо

Обидва затримані. Найближчим часом фігурантам буде повідомлено про підозру такими статтями:

ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що житель Чернівців замовив вбивство нового коханого своєї колишньої, але кілер здав його поліції.

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