Планування на рік: популярні методи, які довели свою ефективність

Планування на рік: популярні методи, які довели свою ефективність

Планувати потрібно. Психологи запевняють: якщо плани не записані куди-небудь, цих планів взагалі не існує.

Завершується 2021-ий рік. Настав час підбити підсумки останніх 365 днів та перейти до наступного, набагато більш важливого етапу – планування року, що наближається. Багато людей ігнорують цю дію, хтось не може сформулювати власні цілі, а хтось просто вважає це марною тратою часу.

Планувати потрібно. Психологи запевняють: якщо плани не записані куди-небудь, цих планів взагалі не існує. Річ у тім, що з часом людина щось забуває, а без візуального відображення своїх цілей вона ще й втрачає мотивацію, ентузіазм, йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua.

Наявність плану – це ще й відчуття спокою: у вас є кінцева мета та розписані кроки, які допоможуть її досягти. Залишилося просто дотримуватися розписаного графіка, і все у вас складеться.

Найкращий варіант – план, розроблений в електронному вигляді. Ви зможете швидко та легко вносити зміни, а без коректив протягом року обійтися не вдасться.

Розгляньмо популярні методи планування на рік, які довели свою ефективність.

Дроблення

Дуже простий, але надзвичайно корисний метод. Його суть полягає в поділі кінцевої мети на якомога більшу кількість етапів.

Спочатку визначте своє найголовніше завдання. Добре подумайте над тим, чи справді ви хочете цього. Подумайте, чи не є ця мета вам навіяною. Що ми маємо на увазі? Часто люди «вбирають» в себе цілі, які вони вважають атрибутом успішних людей. Наприклад, це може бути прочитання 50 книг на рік. Звичайно, читати корисно, але не всі можуть проводити стільки часу за сторінками. Навіщо примушувати себе робити те, що не подобається, аби у чомусь наблизитися до абстрактної успішної людини? Читайте в своє задоволення, нехай це буде навіть 3-4 книги на рік.

Додайте до основної мети кілька другорядних. Різноманіття – це завжди добре.

Отже, припустимо, ви поставили собі за мету досягти відмінного рівня знання англійської мови. Відразу відкиньте слово «відмінного» та поставте більш чітку мету: наприклад, рівень С1 (Advanced). Якщо ви надаєте перевагу курсам, тут все набагато простіше, адже планування на себе бере навчальний заклад. Якщо ж ви займаєтеся самі, ось приклад плану:

· щодня витрачати дві години на навчання;

· щодня вивчати 3 нових слова та складати по 10 речень з кожним;

· щодня виконувати по 5 граматичних вправ;

· щодня дивитися одну серію англомовного серіалу;

· щодня читати одну статтю англомовної Вікіпедії, виписувати незнайомі слова, знаходити переклад;

· один раз на два місяці проходити тест на визначення рівню знання мови;

· у кінці року винагородити себе – відвідати англомовну країну для перевірки своїх навичок на практиці.

Інколи робіть для себе вихідний, щоб не «перегоріти». На початку дня виписуйте для себе пункти, які плануєте виконати, а після завершення роботи викреслюйте їх. Завдяки особливостям нашого мозку така процедура дає заряд позитивних емоцій та ентузіазму.

Метод оцінок

За допомогою вищезгаданого методу дроблення можна «завалити» свій день масою завдань: тут і вивчення англійської мови, і спортивні вправи, і читання книжок, і про робочі обов’язки забувати не потрібно. Часто план на день перетворюється в справжню «кашу», у якій складно розібратися. Метод оцінок допомагає це зробити.

Поставте своїм обов’язкам оцінку від 0 до 2. Найбільш пріоритетні отримують двійку, менш пріоритетні – одиницю, а обов’язки, невиконання яких не надто позначиться на вашому прогресі, отримують нуль.

Ваше завдання – щодня отримувати п’ятірку. Так, все як у школі до впровадження 12-бальної системи. Спочатку виконуються найбільш пріоритетні завдання, а далі по бажанню. Якщо ви отримали п’ятірку, значить ви виконали дві найбільш важливі роботи плюс одну трошки менш важливу. Непогано, чи не так? Таку ж систему можна розробити на кожен місяць і на увесь рік. Ставте собі оцінки, адже цифрове відображення прогресу значно краще стимулює наш мозок.

Піраміда Франкліна

Автором методу є відомий політичний діяч та вчений Бенджамін Франклін. Він розробив піраміду, у якій планування на рік є лише одним зі щаблів, але від цього спосіб не стає менш корисним.

Суть методу полягає у розробці плану на все життя. Виглядає він просто, але має великий глибинний смисл. На продумування кожного зі щаблів можна витратити як декілька днів, так і декілька тижнів. Ваше завдання – заглянути якомога глибше в себе, згадати свої давнішні невиконані плани, нереалізовані мрії і, може, навіть дитячі бажання. Отже, піраміда Франкліна виглядає наступним чином:

· план на день;

· план на рік;

· довгостроковий план (3-5 років);

· генеральний план досягнення мети;

· глобальна ціль;

· головні життєві цінності.

Розгляньмо приклад застосування такого методу. Піраміду потрібно розбирати знизу догори.

· Головні життєві цінності. Наприклад, ми ставимо собі за кінцеву мету життя в достатку та фінансову незалежність. Зафіксували. Думаємо далі.

· Глобальна ціль. Роздумуємо більш конкретно. Наприклад, для досягнення фінансової незалежності можна зайнятися інвестуванням.

· Генеральний план досягнення мети. Тут ми прописуємо основні кроки для досягнення мети, чекпойнти, не надто вдаючись до конкретики. У нас це буде вивчення основ інвестування, заробляння грошей для інвестицій на основній роботі, вибір кількох інструментів інвестування.

· Довгостроковий план (3-5 років). Читання 50 найпопулярніших книг по інвестуванню, відвідування 1-2 курсів, інвестування перших 5000 доларів, отримання перших відчутних дивідендів.

· План на рік. Тут ви, по суті, виокремлюєте частину довгострокового плану. Наприклад, на перший рік ви можете взяти 10 книг для інвестування та проходження 2 курсів. А вже у наступні роки додавайте практичні завдання, тобто безпосереднє вкладання коштів.

· План на день. Сюди ви не лише вписуєте завдання для досягнення основної мети, а й намагаєтеся якомога гармонійніше інтегрувати їх у своє повсякденне життя, аби мати час на все.

Висновок

Планування – лише інструмент. Він не вирішить за вас проблеми, але значно полегшить це завдання. Розробляючи план, не поспішайте, гарно продумайте кожну мету та кожен етап. Можливо, доведеться потратити на це місяць та більше, але ж вам працювати за цим планом цілий рік!

Якщо вам складно самостійно спланувати своє життя на найближчий рік, чи ви не можете визначити для себе мету, зверніться до фахівця. Профільні психологи та коучі знаються на таких питаннях.

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