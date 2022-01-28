Планування терактів в Одесі російськими спецагентами: СБУ опублікувала їхню розмову (відео 18+)

Російський агент на записах також цікавився навичками виконавця у стрільбі з гранатомета.

Спецслужби затримали на гарячому агента російської розвідки, який планував серію терактів на території Одеси.

СБУ опублікувала записи розмов із плануванням терактів.

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На записі можна почути, як диверсанти обговорюють плани, серед яких, зокрема, підпали офісних приміщень волонтерських організацій, що допомагають військовим в зоні ООС; серія терактів в Одеській області, зокрема на території військової частини.

Також у записах йдеться про осквернення пам’ятника Героїв Небесної Сотні. Також, відповідно до діалогу, чоловіки планували лишити вибухівку в бізнес-центрі на Овідіопольській дорозі, 8.

Наприклад, виконавець цікавиться, скільки коштуватиме підпал військового чи волонтерського об'єкта.

"Ну, дають десь ось за цю х ... ню, якщо згорить склад - то від восьмисот до штуки. Ось так", - відповідає його співрозмовник.

Російський агент на записах також цікавився навичками виконавця зі стрільби з гранатомета.

Нагадаємо, 10 січня СБУ заявила, що затримала агента, який приїжджав до України за завданням російських спецслужб та планував теракти в Одесі. За даними пресслужби СБУ, його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Головним завданням спецагента нібито було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів.

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