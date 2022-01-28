Планування терактів в Одесі російськими спецагентами: СБУ опублікувала їхню розмову (відео 18+)

Російський агент на записах також цікавився навичками виконавця у стрільбі з гранатомета.
Спецслужби затримали на гарячому агента російської розвідки, який планував серію терактів на території Одеси.
СБУ опублікувала записи розмов із плануванням терактів.
На записі можна почути, як диверсанти обговорюють плани, серед яких, зокрема, підпали офісних приміщень волонтерських організацій, що допомагають військовим в зоні ООС; серія терактів в Одеській області, зокрема на території військової частини.
Також у записах йдеться про осквернення пам’ятника Героїв Небесної Сотні. Також, відповідно до діалогу, чоловіки планували лишити вибухівку в бізнес-центрі на Овідіопольській дорозі, 8.
Наприклад, виконавець цікавиться, скільки коштуватиме підпал військового чи волонтерського об'єкта.
"Ну, дають десь ось за цю х ... ню, якщо згорить склад - то від восьмисот до штуки. Ось так", - відповідає його співрозмовник.
Російський агент на записах також цікавився навичками виконавця зі стрільби з гранатомета.
Нагадаємо, 10 січня СБУ заявила, що затримала агента, який приїжджав до України за завданням російських спецслужб та планував теракти в Одесі. За даними пресслужби СБУ, його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. Головним завданням спецагента нібито було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів.
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